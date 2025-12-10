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Леонченко: «Последние три года «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования со стороны РЖД»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко объяснил суть стратегии развития клуба.

«Требовалась полная перестройка клубного хозяйства, омоложение команды, снижение зарплат, смещение акцента в трансферной политике на приобретение и подготовку перспективных футболистов, которых при необходимости можно реализовать как актив. То есть такая смешанная модель, когда клуб, не становясь чистым донором и не снижая спортивных целей, тем не менее может зарабатывать на продаже своих игроков. Это, собственно говоря, последние два сезона и происходит. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. В 2024 и 2025 годах у клуба положительный трансферный баланс», — приводит слова Леонченко «Коммерсантъ».

Также Леонченко отметил, что последние три года «Локомотив» работает без дополнительного финансирования со стороны РЖД.

«Последние три года «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования со стороны РЖД, без кредитов и займов. Сегодня приобретение новых футболистов и усиление состава происходит за счет дохода от продажи игроков», — сказал Леонченко.

Леонченко покинул пост генерального директора клуба 11 ноября. Он занимал эту должность с декабря 2020 года. На этом посту Леонченко сменил Борис Ротенберг.

Источник: Коммерсантъ
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Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

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