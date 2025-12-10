Леонченко прокомментировал свой уход с поста гендиректора «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал свой уход из клуба.

— С какими чувствами вы покинули пост генерального директора «Локомотива», который занимали с декабря 2020 года?

— С чувством, что позади остался очень большой пятилетний цикл. Пройдено много сложных процессов, начиная от принятия стратегии развития клуба до перестройки всего клубного хозяйства, бюджета, формирования современных управленческих моделей. По целому ряду направлений удалось достичь успеха. Сегодня клуб находится совершенно в ином состоянии, чем в тот момент, когда я его принимал, — сказал Леонченко в интервью изданию «Коммерсантъ».

Специалист покинул пост генерального директора столичного клуба 11 ноября. Он занимал его с декабря 2020 года. Его сменил Борис Ротенберг.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.