Кузьмичев: «Джикия принес бы «Локо» пользу»

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что клубу следовало приобрести на позицию центрального защитника Георгия Джикию.

— Что можете сказать о центральном защитнике сборной Мексики и «Альмерии» Монтесе, который вот-вот перейдет в «Локомотив»?

— Лукавить не стану, в деле я его не видел. Так что ничего определенного сказать про него не могу. При этом понятно, что «Локомотиву» нужен был центральный защитник, так как на длительный срок выбыл из строя Фассон. Клуб целенаправленно искал игрока на эту позицию. Я в данном случае не беру игровые качества мексиканца. Но, на мой взгляд, история с приглашением Джикии в «Локо» была бы более интересной.

— Почему?

— Да по всем составляющим. По спортивной, медийной (возвращение в клуб) и так далее. Для коллектива, раздевалки это было бы полезное приобретение.

— А где вообще окажется Джикия? Складывается такое впечатление, что в России у него остался только один вариант — махачкалинское «Динамо».

— Даже не могу что-то конкретное сейчас сказать. Разговоры идут. То там, то здесь. Но я пока не понимаю, чем может все закончиться.