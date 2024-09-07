Игрок махачкалинского «Динамо» Пальцев: «Считаю, что мы уже закрепились в РПЛ»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился ожиданиями от следующих матчей клуба в РПЛ.

«Я считаю, что мы уже закрепились в РПЛ. Нам осталось только забивать голы, реализовывать свои моменты и набирать очки. Со всеми можно играть — это подтверждают наши матчи. С «Краснодаром» мы сыграли достойно, даже могли выиграть. В матче с «Динамо» вели 1:0, обыграли «Спартак». Со всеми можно играть. Да, соперники сильные, но и мы никого не боимся», — приводит слова Пальцева Metaratings.ru.

По итогам семи туров махачкалинское «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В следующем туре команда сыграет дома со «Спартаком», а затем встретится с «Ростовом» и московским «Динамо».