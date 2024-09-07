Франко Камоцци: «Мне жаль Джикию. Надеюсь, он найдет хороший клуб»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем Георгия Джикии.

«Мне действительно жаль Джикию. Я знаком с ним лично, и мне грустно, что он до сих пор без команды. Надеюсь, что в ближайшее время он найдет клуб. Не важно где, главное, чтобы это был хороший клуб», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, став с командой чемпионом России-2016/17 и обладателем Кубка страны-2021/22. За красно-белых россиянин провел 215 матчей, в которых забил 5 голов.