Агент Батракова: «Переговоры по новому контракту идут, все в рабочем процессе»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о переговорах с клубом по новому контракту. По словам агента, процесс идет.

«Переговоры по новому контракту идут, все движется в нормальном рабочем процессе. Когда будут новости, клуб сообщит. Не отвлекает ли это Алексея? Нисколько, он сосредоточен только на футболе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми голами и 8 результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.