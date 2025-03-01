Пальцев: «Мне сказали, что «Анора» не очень. Но Борисов солидный актер»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, будет ли следить за церемонией вручения премии «Оскар».

Мероприятие пройдет в ночь со 2 на 3 марта. На награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» претендует российский актер Юра Борисов.

«Я люблю фильмы, я вообще киноман, посматриваю, но «Анору» не смотрел, друзья сказали, что не очень. Что касается самой церемонии, все зависит от того, во сколько она начнется. Глубокой ночью? Думаю, буду спать, у меня же режим. Наутро посмотрю. Нравится ли Юра Борисов? По сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!» он очень даже солидный актер», — приводит «РБ Спорт» слова Пальцева.

32-летний Борисов попал в список номинантов на премию «Оскар» за работу в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.