Агент Тюкавина: «Свои 15 голов Костя забьет, к сезону готов»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о готовности нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина ко второй части сезона.

В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч за «Динамо», забил 8 голов и отдал три результативные передачи.

«Жду, что Костя с первых же матчей выйдет заряженным и будет сходу забивать. Уверен, свои 15 голов он точно забьет — это планка минимум. Если больше, то вообще будет прекрасно. К сезону готов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Нынешняя трансферная стоимость нападающего составляет 16 миллионов евро. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2028 года.