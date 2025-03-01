Агент Тюкавина: «Свои 15 голов Костя забьет, к сезону готов»
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о готовности нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина ко второй части сезона.
В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч за «Динамо», забил 8 голов и отдал три результативные передачи.
«Жду, что Костя с первых же матчей выйдет заряженным и будет сходу забивать. Уверен, свои 15 голов он точно забьет — это планка минимум. Если больше, то вообще будет прекрасно. К сезону готов», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Нынешняя трансферная стоимость нападающего составляет 16 миллионов евро. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|
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|
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|4
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
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Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
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|К
|Ж
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|1
|2
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ЦСКА
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|1
|1
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