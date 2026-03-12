Агент Сильянова: «У нас было общение со «Спартаком», но не стоит говорить о предметном интересе»

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к 25-летнему россиянину в зимнее трансферное окно.

«Говорить о каком-то серьезном намерении можно в том случаи, когда клубы общаются между собой. Сейчас у Александра долгосрочный контракт с «Локомотивом». «Спартак» не обращался в клуб по поводу Сильянова. У нас было общение с менеджментом «Спартака» по Александру. Они собирали информацию, мониторили ситуацию. Но не стоит говорить о предметном интересе», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Сильянов в этом сезоне провел за «Локомотив» 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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