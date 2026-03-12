В Москве простились с экс-администратором «Локомотива» Машковым

В Черкизово состоялось прощание с бывшим администратором «Локомотива» Анатолием Машковым.

Церемония проходила на «РЖД Арене» на площади у Южной трибуны. На ней присутствовали руководство «Локомотива», основная и молодежная команды, бывшие футболисты, представители РФС и других клубов.

О смерти Машкова стало известно 9 марта. Он работал в «Локомотиве» с 1977 года.

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