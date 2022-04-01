Глушаков повторил результат чемпионского сезона. И догнал Веллитона и Аршавина

В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2) полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил восьмой гол в сезоне.

Хавбек повторил второй результат в своей карьере. Восемь раз он отличался в чемпионском для «Спартака» чемпионате-2016/17, больше — 11 раз — только за «Локомотив» в удлиненном сезоне-2011/12. Кстати, по средней результативности (0,40 гола за игру) полузащитник проводит безусловно лучший сезон в карьере.

Результативность Дениса Глушакова в чемпионатах России

Сезон Команда Матчи Голы Ср. 2008 Локомотив 23 4 0,17 2009 Локомотив 27 3 0,11 2010 Локомотив 28 1 0,04 2011/12 Локомотив 37 11 0,30 2012/13 Локомотив 27 1 0,04 2013/14 Спартак 28 1 0,04 2014/15 Спартак 27 2 0,07 2015/16 Спартак 27 4 0,15 2016/17 Спартак 25 8 0,32 2017/18 Спартак 22 4 0,18 2018/19 Спартак 18 3 0,17 2019/20 Ахмат 24 4 0,17 2020/21 Химки 15 3 0,20 2021/22 Химки 20 8 0,40 Итого 348 57 0,16

Гол в ворота Юрия Дюпина оказался для лидера подмосковной команды 57-м в 348 матчах чемпионата России. В снайперском рейтинге Глушаков сравнялся с занимающими места с 34-го по 37-е Веллитоном, Олегом Гариным, Алексеем Медведевым и Андреем Аршавиным.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок Команды Матчи Голы 1. Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 383 147 2. Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 3. Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 4. Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 5. Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 6. Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 7. Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 8. Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 9. Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 10. Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 267 92 21. Квинси Промес Спартак 143 68 28. Кристиан Нобоа Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи 321 64 34. Веллитон Спартак 104 57 35. Олег Гарин Океан, Локомотив, Локомотив НН, Уралан 161 57 36. Алексей Медведев Сатурн, Динамо, Томь, Кр.Советов, Сибирь, Рубин 265 57 37. Андрей Аршавин Зенит, Кубань 291 57 38. Денис Глушаков Локомотив, Спартак, Ахмат, Химки 348 57

Для «Химок» восемь голов за один чемпионат — второй результат в истории. Глушаков уже превзошел Романа Широкова, который в 2007 году отличился семь раз, и вплотную подобрался к Эльдару Низамутдинову, забившему в сезоне-2009 девять мячей.

Лучшие бомбардиры «Химок» за один чемпионат России