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Глушаков повторил результат чемпионского сезона. И догнал Веллитона и Аршавина

Глушаков догнал Веллитона и Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров

В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2) полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил восьмой гол в сезоне.

Хавбек повторил второй результат в своей карьере. Восемь раз он отличался в чемпионском для «Спартака» чемпионате-2016/17, больше — 11 раз — только за «Локомотив» в удлиненном сезоне-2011/12. Кстати, по средней результативности (0,40 гола за игру) полузащитник проводит безусловно лучший сезон в карьере.

Результативность Дениса Глушакова в чемпионатах России

Сезон

Команда

Матчи

Голы

Ср.

2008

Локомотив

23

4

0,17

2009

Локомотив

27

3

0,11

2010

Локомотив

28

1

0,04

2011/12

Локомотив

37

11

0,30

2012/13

Локомотив

27

1

0,04

2013/14

Спартак

28

1

0,04

2014/15

Спартак

27

2

0,07

2015/16

Спартак

27

4

0,15

2016/17

Спартак

25

8

0,32

2017/18

Спартак

22

4

0,18

2018/19

Спартак

18

3

0,17

2019/20

Ахмат

24

4

0,17

2020/21

Химки

15

3

0,20

2021/22

Химки

20

8

0,40

Итого

348

57

0,16

Гол в ворота Юрия Дюпина оказался для лидера подмосковной команды 57-м в 348 матчах чемпионата России. В снайперском рейтинге Глушаков сравнялся с занимающими места с 34-го по 37-е Веллитоном, Олегом Гариным, Алексеем Медведевым и Андреем Аршавиным.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

1. Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

383

147

2. Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

3. Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

4. Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

5. Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

6. Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

7. Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

8. Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

9. Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

10. Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

267

92

21. Квинси Промес

Спартак

143

68

28. Кристиан Нобоа

Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи

321

64

34. Веллитон

Спартак

104

57

35. Олег Гарин

Океан, Локомотив, Локомотив НН, Уралан

161

57

36. Алексей Медведев

Сатурн, Динамо, Томь, Кр.Советов, Сибирь, Рубин

265

57

37. Андрей Аршавин

Зенит, Кубань

291

57

38. Денис Глушаков

Локомотив, Спартак, Ахмат, Химки

348

57

Для «Химок» восемь голов за один чемпионат — второй результат в истории. Глушаков уже превзошел Романа Широкова, который в 2007 году отличился семь раз, и вплотную подобрался к Эльдару Низамутдинову, забившему в сезоне-2009 девять мячей.

Лучшие бомбардиры «Химок» за один чемпионат России

Игрок

Сезон

Матчи

Голы

Ср.

Эльдар Низамутдинов

2008

28

9

0,32

Денис Глушаков

2021/22

20

8

0,40

Роман Широков

2007

27

7

0,26

Резиуан Мирзов

2020/21

17

6

0,35

Александр Антипенко

2008

19

6

0,32

Илья Кухарчук

2020/21

21

5

0,24

Александр Антипенко

2007

24

5

0,21

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
2
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
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