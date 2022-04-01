Глушаков повторил результат чемпионского сезона. И догнал Веллитона и Аршавина
В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2) полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил восьмой гол в сезоне.
Хавбек повторил второй результат в своей карьере. Восемь раз он отличался в чемпионском для «Спартака» чемпионате-2016/17, больше — 11 раз — только за «Локомотив» в удлиненном сезоне-2011/12. Кстати, по средней результативности (0,40 гола за игру) полузащитник проводит безусловно лучший сезон в карьере.
Результативность Дениса Глушакова в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
2008
|
Локомотив
|
23
|
4
|
0,17
|
2009
|
Локомотив
|
27
|
3
|
0,11
|
2010
|
Локомотив
|
28
|
1
|
0,04
|
2011/12
|
Локомотив
|
37
|
11
|
0,30
|
2012/13
|
Локомотив
|
27
|
1
|
0,04
|
2013/14
|
Спартак
|
28
|
1
|
0,04
|
2014/15
|
Спартак
|
27
|
2
|
0,07
|
2015/16
|
Спартак
|
27
|
4
|
0,15
|
2016/17
|
Спартак
|
25
|
8
|
0,32
|
2017/18
|
Спартак
|
22
|
4
|
0,18
|
2018/19
|
Спартак
|
18
|
3
|
0,17
|
2019/20
|
Ахмат
|
24
|
4
|
0,17
|
2020/21
|
Химки
|
15
|
3
|
0,20
|
2021/22
|
Химки
|
20
|
8
|
0,40
|
Итого
|
348
|
57
|
0,16
Гол в ворота Юрия Дюпина оказался для лидера подмосковной команды 57-м в 348 матчах чемпионата России. В снайперском рейтинге Глушаков сравнялся с занимающими места с 34-го по 37-е Веллитоном, Олегом Гариным, Алексеем Медведевым и Андреем Аршавиным.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
1. Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
383
|
147
|
2. Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
3. Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
4. Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
5. Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
6. Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
10. Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
267
|
92
|
21. Квинси Промес
|
Спартак
|
143
|
68
|
28. Кристиан Нобоа
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
321
|
64
|
34. Веллитон
|
Спартак
|
104
|
57
|
35. Олег Гарин
|
Океан, Локомотив, Локомотив НН, Уралан
|
161
|
57
|
36. Алексей Медведев
|
Сатурн, Динамо, Томь, Кр.Советов, Сибирь, Рубин
|
265
|
57
|
37. Андрей Аршавин
|
Зенит, Кубань
|
291
|
57
|
38. Денис Глушаков
|
Локомотив, Спартак, Ахмат, Химки
|
348
|
57
Для «Химок» восемь голов за один чемпионат — второй результат в истории. Глушаков уже превзошел Романа Широкова, который в 2007 году отличился семь раз, и вплотную подобрался к Эльдару Низамутдинову, забившему в сезоне-2009 девять мячей.
Лучшие бомбардиры «Химок» за один чемпионат России
|
Игрок
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Эльдар Низамутдинов
|
2008
|
28
|
9
|
0,32
|
Денис Глушаков
|
2021/22
|
20
|
8
|
0,40
|
Роман Широков
|
2007
|
27
|
7
|
0,26
|
Резиуан Мирзов
|
2020/21
|
17
|
6
|
0,35
|
Александр Антипенко
|
2008
|
19
|
6
|
0,32
|
Илья Кухарчук
|
2020/21
|
21
|
5
|
0,24
|
Александр Антипенко
|
2007
|
24
|
5
|
0,21
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7