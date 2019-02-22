Владимир Габулов: "Дзага, я уверен, что это очередное испытание ты преодолеешь"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который получил травму. 28-летний хавбек был прооперирован по поводу травмы крестообразной связки, полученной в товарищеском матче с "Картахеной" (3:1).

– Дзага, я уверен, что это очередное испытание ты преодолеешь и станешь еще сильнее, добьешься еще больших успехов, более значимых побед в футболе! – написал в своем Инстаграме Габулов. Ты сильный духом человек. Желаю тебе качественно пройти курс реабилитации! И снова в бой, творить на полях России и Европы!