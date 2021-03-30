Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о том, готова ли его команда побороться за участие в еврокубках.

«У нас ближайший матч с «Рубином», — сказал Федотов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — К нему мы ведем подготовку, как бы банально это не звучало. Да, у нас есть цели, которые нас двигают вперед. Участие в еврокубках — это серьезный вызов, и к этому нужно быть готовыми».

«Сочи» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков в 23 матчах.