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Владимир Федотов: «Участие в еврокубках — это серьезный вызов»

01:30
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о том, готова ли его команда побороться за участие в еврокубках.

«У нас ближайший матч с «Рубином», — сказал Федотов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — К нему мы ведем подготовку, как бы банально это не звучало. Да, у нас есть цели, которые нас двигают вперед. Участие в еврокубках — это серьезный вызов, и к этому нужно быть готовыми».

«Сочи» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков в 23 матчах.

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