Фомин рассказал, кто из футболистов РПЛ стал вегетарианцем и как это сказалось на его игре

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал о бывшем одноклубнике, который стал вегетарианцем, что плохо отразилось на его игре.

— В последнее время многие футболисты становятся вегетарианцами, что часто вызывает резкое недовольство у тренеров — у игрока становится меньше сил, и он сдает в игре. Классический пример — Андре Шюррле в «Спартаке». А вы сталкивались с такими футболистами?

— В Уфе был парень — Оливье Тилль из Люксембурга. Классный игрок, но, когда стал вегетарианцем, на его игре это действительно плохо сказалось, потому что сил не было. Ему все говорили: «Вернись к нормальному питанию, ты на футболиста уже не похож». Когда команда на сборах, а ты на одной траве — откуда силам взяться? Не знаю, вернулся ли потом.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.