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Фомин объяснил, почему не радовался своему голу за «Динамо» в ворота «Краснодара»

01:20
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» объяснил, почему в недавнем матче «Краснодар» — «Динамо» не радовался своему голу в ворота хозяев.

«Думал перед игрой, как отреагирую, если забью. И понял, что не хочу праздновать. Это было осознанное решение. Считаю, что правильно поступил. «Краснодар» в меня многое вложил, я с 6-го класса школы до 4-го курса института там рос и формировался. К тому же счет стал только 1:2, нужно было отыгрываться. Хотя сам гол мне понравился».

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.

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