Владимир Федотов рассказал о потерях «Оренбурга» перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов — о матче девятого тура чемпионата России с «Рубином». Он отметил, что команда потеряла из-за травм Федора Черных и Вадима Афонина.

— От паузы на сборные польза одна — мы усердно тренировались, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч премьер». — Понесли очередные потери в лице Афонина и Черных, который ездил в сборную и вернулся с переломом. Плодотворно потрудились, провели две двухсторонки. Радакович в стартовом составе? Мы его смотрели, видели его данные, возможности, была возможность встроить его в систему. Мы ждем очень красивой содержательной игры и победы.

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