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Сегодня, 10:53

Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от того, как его приняла команда.

«Все хорошо, все отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол — это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость. Футбол — очень контактная, силовая игра, где множество единоборств. К этому нужно быть готовым», — рассказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

15 июня московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Контракт тренера с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NEzktuvYhhg
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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