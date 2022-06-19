Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от того, как его приняла команда.

«Все хорошо, все отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Футбол — это творчество, радость, вдохновение. Поэтому парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость. Футбол — очень контактная, силовая игра, где множество единоборств. К этому нужно быть готовым», — рассказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

15 июня московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста. Контракт тренера с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.