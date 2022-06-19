Газизов высказался о будущем Гамида Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем Гамида Агаларова.

«Агаларов? Я уже гворил: все узнают все, как только будет контракт. Пока на этом все», — сказал Газизов «СЭ».

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. На счету форварда — 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.