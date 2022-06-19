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Глушаков о новостях про переход в «Динамо»: «Зачем распространять слухи?»

Глушаков отреагировал на новость об интересе «Динамо»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Динамо».

— Генич писал, что ты переходишь в «Динамо».

— Вы можете писать, говорить, еще что-то. Давай мы эту тему закроем.

— То есть ты остаешься в «Химках»?

— Я игрок клуба, у меня контракт с «Химками».

— «Динамо» тобой интересовалось?

— «Динамо», «Спартак», еще кто... Зачем это комментировать и распространять слухи какие-то...

— Потому что ты одна из звезд Лиги.

— Звезды на небе.

Два последних сезона 35-летний футболист играл за «Химки». В минувшем сезоне он забил 11 мячей в 29 встречах премьер-лиги и стыков. Ранее Глушаков играл за «Локомотив» и «Спартак».

Денис Глушаков
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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