Глушаков о новостях про переход в «Динамо»: «Зачем распространять слухи?»

Глушаков отреагировал на новость об интересе «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Динамо».

— Генич писал, что ты переходишь в «Динамо».

— Вы можете писать, говорить, еще что-то. Давай мы эту тему закроем.

— То есть ты остаешься в «Химках»?

— Я игрок клуба, у меня контракт с «Химками».

— «Динамо» тобой интересовалось?

— «Динамо», «Спартак», еще кто... Зачем это комментировать и распространять слухи какие-то...

— Потому что ты одна из звезд Лиги.

— Звезды на небе.

Два последних сезона 35-летний футболист играл за «Химки». В минувшем сезоне он забил 11 мячей в 29 встречах премьер-лиги и стыков. Ранее Глушаков играл за «Локомотив» и «Спартак».