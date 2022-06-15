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Гаджиев: «Ничего нового от Федотова с точки зрения построения игры в ЦСКА не ожидаю»

Гаджиев отреагировал на назначение Федотова главным тренером ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

Сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Ничего нового от Федотова с точки зрения построения игры в ЦСКА не ожидаю , — приводит слова Гаджиева RT. — И в «Оренбурге», и в «Сочи» Федотов ориентировался на игру с тремя центральными защитниками, в которой весьма эффективны были линейные. Принципы в игре, думаю, останутся такими же, но функции футболистов на отдельных позициях могут и поменяться, так как они во многом зависят от способностей и возможностей исполнителей. Если, к примеру, футболисты могут совершать более сложные по исполнению передачи и находить партнера в острой позиции в сложной ситуации — это одно дело, если же они этого не могут сделать — уже ищут другие варианты. Важно, чтобы тренер умел правильно реализовать потенциал своей команды».

В прошедшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали чемпионата России. ЦСКА занял пятое место.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015162-gadzhiev-fedotov-igra-cska
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Гаджи Гаджиев
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