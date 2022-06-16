Федотов обозначил игровую модель и рассказал, будет ли декларировать задачу ЦСКА в сезоне

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА будет играть под его руководством

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопросы об игровой модели и целях, которые будут при нем у красно-синих.

«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину», — сказал Федотов.

Вчера, 15 июня 55-летний Федотов официально стал главным тренером ЦСКА. До этого с января 2020 года он возглавлял «Сочи».

Вместе с Федотовым тренерский штаб ЦСКА пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали со специалистом в сочинском клубе.