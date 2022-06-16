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Федотов обозначил игровую модель и рассказал, будет ли декларировать задачу ЦСКА в сезоне

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА будет играть под его руководством
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопросы об игровой модели и целях, которые будут при нем у красно-синих.

«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину», — сказал Федотов.

Вчера, 15 июня 55-летний Федотов официально стал главным тренером ЦСКА. До этого с января 2020 года он возглавлял «Сочи».

Вместе с Федотовым тренерский штаб ЦСКА пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали со специалистом в сочинском клубе.

Владимир Федотов на&nbsp;первой тренировке в&nbsp;ЦСКА. «Газзаев и Слуцкий работали в ЦСКА по семь лет. Хочу так же». Монолог Владимира Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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