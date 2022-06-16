«Нижний Новгород» объявил о назначении Галактионова на пост главного тренера

«Нижний Новгород» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера.

Как сообщает официальный сайт нижегородского клуба, контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года.

Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работы в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.

Ранее нижегородский клуб возглавлял Александр Кержаков.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.