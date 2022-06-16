«Нижний Новгород» подтвердил, что Александр Кержаков покинул должность главного тренера команды

«Нижний Новгород» подтвердил, что Александр Кержаков покинул пост главного тренера команды.

Клуб не стал продлевать контракт с 39-летним россиянином. Вчера, 15 июня специалист сообщил «СЭ», что не будет работать с нижегородской командой в следующем сезоне. Сообщалось, что его сменщиком может стать главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Вместе с Кержаковым тренерский штаб «Нижнего Новгорода» покинули его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Вместе с командой он занял 11-е место в Тинькофф РПЛ-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.