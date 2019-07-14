Владимир Федотов: "Позднее начало матча с "Ростовом"? Какая-то работа велась, но ничего не изменилось"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал "СЭ" позднее начало матча 1-го тура РПЛ между своей командой и "Ростовом" (1:2). Матч проходил на поле соперника. Встреча стартовала в 21.30 по местному времени (в 23.30 по времени Оренбурга).

– Как к этому можно относиться? В Оренбурге, когда мы закончили, было уже два часа ночи. Наверное, какие-то неудобства с просмотром по телевизору у болельщиков были. Мы разговаривали об этом с Валерием (Карпиным, главным тренером "Ростова". – Прим. "СЭ"). Местные жители, насколько знаю, сказали, что была потеря 15 тысяч зрителей на стадионе. Это, очевидно, из-за расположения стадиона. Оттуда еще надо добираться домой. Поэтому многие отказались от похода на футбол.

– У вас еще в Оренбурге будет матч 6-го тура против "Сочи" в 22:00 по местному времени.

– Да. Это тоже никуда не годится. Слишком поздно. Наш стадион находится в районе Ростоши (пригородный коттеджный поселок. – Прим. "СЭ") и оттуда тоже нужно уехать, не у всех есть автомобили.

– Будете к РПЛ обращаться с просьбой о переносе матча?

– Думаю, что да. Нужно обращаться, искать компромиссы. Все-таки футбол для болельщиков. А у нас матч стоит на не самое удобное время.

– Вы видели календарь перед сезоном?

– Он отправлялся в клубы. Но время проведения матчей было изменено практически перед самым началом чемпионата. Что-то изменить… За полторы недели стали известны даты. Все равно, думаю, какая-то работа велась со стороны "Ростова". И до этого были разговоры, но ничего не изменилось. Не знаю, в чем тут загвоздка. (Арман Мкртчян)

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"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"