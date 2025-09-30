Владимир Федотов отреагировал на решение CAS частично удовлетворить его иск к ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить его иск к московскому клубу.

30 сентября стало известно, что по решению CAS ЦСКА обязан выплатить 59-летнему специалисту 630 704 евро из-за досрочного расторжения трудового договора.

«Я полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА. Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.

То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо — эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше. Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», — цитирует Федотова юридическая фирма SILA International Lawyers, которая представляла его интересы в суде.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт. Палата по разрешению споров РФС в августе того же года отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.