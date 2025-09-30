Футбол
30 сентября, 19:38

Владимир Федотов отреагировал на решение CAS частично удовлетворить его иск к ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить его иск к московскому клубу.

30 сентября стало известно, что по решению CAS ЦСКА обязан выплатить 59-летнему специалисту 630 704 евро из-за досрочного расторжения трудового договора.

«Я полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА. Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.

То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо — эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше. Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», — цитирует Федотова юридическая фирма SILA International Lawyers, которая представляла его интересы в суде.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт. Палата по разрешению споров РФС в августе того же года отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

Источник: Telegram-канал SILA International Lawyers
Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Evgen

    Ку дядя Вова!

    01.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Причем тут слабые юристы? Или ты исходишь из того, что закон как дышло, а тут не смогли повернуть, чтобы вышло как надо ЦСКА?

    01.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А если и есть, им слова не давали

    01.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В ЦСКА не знаю, но в РФС видимо нет

    01.10.2025

  • Спринт

    Федот изначально хотел заполучить более 2 миллионов евро. ЦСКА правильно не стал платить такую сумму.

    01.10.2025

  • Спринт

    Настоящие Федотовы отлично послужили родному ЦСКА. Всяких идиотских однофамильцев, пишуших кляузы и иски, армейцы забудут гораздо быстрее, чем они думают.

    01.10.2025

  • SpartakSirius

    Молодец Федотов , наказал жуликов-кидал .

    30.09.2025

  • hovawart645

    Миром не хотели. Кони пошли на принцип.

    30.09.2025

  • hovawart645

    Неплохая прибавка к пенсии ему и нехилый процент юристы отожмут. ВЭБ не обеднеет.

    30.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Гнилой он, но, отсудил получается.. значит, слабые юристы в ЦСКА, и с продажи Влашича...деньги не получили, ..или получили, кто надо и здесь... :point_left:

    30.09.2025

  • 1_sport

    Да только из-за денег и пошел. И нечего тут рассказывать. Видимо ни в ЦСКА, ни в РФС юристов нет, раз до суда дошли и не могли миром решить.

    30.09.2025

