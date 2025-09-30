Игнашевич: «Дефицит центральных защитников — это проблема мирового футбола, а не только российского»

Бывший футболист «Локомотива» и ЦСКА Сергей Игнашевич объяснил, почему российский и мировой футбол столкнулись с дефицитом центральных защитников.

«Вопрос с дефицитом центральных защитников в России стоит не одно десятилетие, я бы сказал. Когда мы играли, очень много критиковали как нас, так и систему подготовки. Я думаю, если говорить про сегодняшнее футбольное время, то это не только наша проблема, но и проблема в Европе, мире. Есть определенный тренд, требования к игре защитников, как, например, и вратарей. Не столько нужна надежная игра в обороне, сколько важно грамотное начало атаки. Иногда преимущество отдается тому вратарю, который хорошо начинает атаки. Это зависит от того, конечно, какие задачи решает клуб, какие задачи решает тренер. Я думаю, то, что сейчас больше ценятся разносторонние защитники, а не такие надежные, какие были в 80-90-е годы, — это влияние времени», — приводит слова Игнашевича Odds.ru.