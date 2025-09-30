Футбол
30 сентября, 18:10

CAS частично удовлетворил иск Федотова к ЦСКА, клуб должен выплатить тренеру 630 тысяч евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к московскому клубу, сообщается в пресс-релизе суда.

ЦСКА должен выплатить бывшему тренеру около 630 тысяч евро за досрочное расторжение контракта летом 2024 года.

Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. Под его руководством ЦСКА стал серебряным призером РПЛ и победителем FONBET Кубка России в сезоне-2022/23.

В августе 2024 года палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 59-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения. В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Борис Игоревич

    Правда ? Суд был ? Гинер осужден за бандитизм и мошенничество ? Нет ? Так это ты -клеветник. Преступник и чмо лживое.

    01.10.2025

  • hottie

    Да тут и не таких нанимают. Этот закусился из-за бабла, а сколько на голову отбитые как тот же Григорян телепались по клубам.

    01.10.2025

  • hottie

    Обсудить не значит получить, но скорее всего раз приглашали поговорить, значит какой-то компромиссный вариант мог быть предложен. А вот какой и на какую сумму тут вопрос. Если бы знать, то уже было бы понимание зря он судился или нет, а так хз.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    твой гинерка бадит -мошенник харьковский гандило.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    Отлично гинерка и его армяне попали на бабки. Бабаяно-бубояны жаль что мало вас ужали.

    01.10.2025

  • zoolord

    И правильно сделал! Жадные поганые кони!!!

    01.10.2025

  • Kimi_

    Федотов жаден оказался, в забугорный суд обратился. А мог бы все уладить и работать дальше в другом клубе, но своей жадностью подпортил репутацию. Многие сто раз подумают приглашать его или нет.

    01.10.2025

  • Олег Каноков

    Именно так.

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Деньги твои Федот, превратятся в черепушки. А потом и твои понты, в тоже самое!!! Болельщик Спартака!

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Мужик как раз такой херней заниматься и не будет, а скряга и быдляк - будет

    30.09.2025

  • Rais Zh

    Помнится, представители ЦСКА рассказывали российской общественности, что Федотова в случае непопадания в пятерку РПЛ по контракту могут уволить без пособия. Тогда, подумал, ну не дурак же Федотов, что обратился сначалу в российскую палату потом в международную - CAS. Поздравляю, жуликов надо наказывать.

    30.09.2025

  • SpartakSirius

    Федотов захотел получить то что ему пологается по контракту , цска просто тупо хотел кинуть человека . Типа у нас в России всё схвачено и хрен Федотов , что получит . Тренер обратился в САS и выиграл дело , молодец . цска всё равно примерно на туже сумму потратился , на взятки , на адвокатов и прочие . Тем самым клуб подмочил свою репутацию

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    нам то как раз радость, что вы его и послали!! такого тренера врагу не пожелаешь

    30.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Я хоть и за Спартак, но этот тип, какой-то совсем токсичный. Газаев, Слуцкий, Гончаренко они хоть и были врагами для Спартака, но культура всё-таки у них была!! А этот просто себя слишком высоко поставил. Так что хорошо, что ЦСКА его как бы послал:grinning:

    30.09.2025

  • Роман Морковкин

    Дурак - не дурак, а баблишко у конюшни отсудил. Или ты про себя? Тогда, надеюсь, хоть наблюдаешься у специалистов? Понятно, что это не лечится, но быть может хотя бы можно облегчить состояние и не дать заболеванию прогрессировать? Держу кулаки за тебя.

    30.09.2025

  • Aprel

    Это Вам не чекистско-басманное ква-квачное болото! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    30.09.2025

  • Rais Zh

    Другие источники доносят (РБК), что ЦСКА должен выплатить компенсацию Федотову в размере 30% от 2,1 млн евро (630,7 тысяч) плюс проценты по ставке 0,0266% за каждый день. М-да, 167,7 евро в день.

    30.09.2025

  • Aprel

    Последняя гастроль Федота! :relaxed:?

    30.09.2025

  • По мечу

    истеричка посчитала и не обосссалась

    30.09.2025

  • По мечу

    колдуй не колдуй, а получит пани буй:grin:

    30.09.2025

  • По мечу

    Кац ! с вашей женой пани юзеф спит весь город ! - тоже мне город ! пять тысяч жителей !!

    30.09.2025

  • Павел Леонидович

    ни копейки не заслужил

    30.09.2025

  • По мечу

    ты ч?, лепило, ганаков, истеришь?

    30.09.2025

  • Rais Zh

    РФС из УЕФА не исключат. Спор был между клубом и тренером. УЕФА признает исключительную юрисдикцию CAS. За неисполнение решения клуб может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА, например запрету на трансферы

    30.09.2025

  • 1_sport

    Вряд ли кому-то нужен потенциальный сутяжник.

    30.09.2025

  • 1_sport

    Брайдо из ЦСКА в интервью сказал, что предлагали ему практически ту же самую сумму до суда, но Федотов раскатал губу на 2.1 млн.

    30.09.2025

  • Адри Купри

    Еврокубки и так для нас навсегда закрыты.

    30.09.2025

  • Axel Pervolainen

    Инженер. А почему итальяшка тренер в Зените для тебя не стяжатель? Сказали неустойка.Пусть выплачивают и за базар отвечают.

    30.09.2025

  • 1_sport

    Доказал, что прав на 1/3. С Карраскалем все хорошо. Он во Фламенго, а вот Федотов нигде и учитывая, что сутяжников не любят, не факт, что куда-то теперь попадет.

    30.09.2025

  • Aston Villa

    Хрюшам, хоть здесь радость!))) Им невдомёк, что, на деле, ЦСКА поимел эту падаль. Два года сидел без работы, теперь вообще на хер никому не нужен будет в приличном клубе, если, конечно, тот же свинарник не подберёт:rofl::rofl::rofl:

    30.09.2025

  • Aston Villa

    ой, дурааа!))))

    30.09.2025

  • 1_sport

    прав, но на треть )

    30.09.2025

  • Aston Villa

    этот "молодец" сдал игру бомжам на Кубок!!! Он за бабки мать родную продаст! Бердыев номер 2!

    30.09.2025

  • Aston Villa

    Вот ты и подписал себе смертный приговор! Пиз@уй теперь в Казахстан или Белоруссию работать, гнида!!!

    30.09.2025

  • 1_sport

    Ситуация для всех неприятная. Федотов показал себя рвачом и сутяжником (хотел получить 2.1 млн.), отказался от предложенных на стадии досудебного урегулировпния ЦСКА сумм. ЦСКА сразу не выплатил положенное по контракту (1/3 от годовой зп). РФС показал, что пытается прикрыть клубы, не удовлетворив хотя бы в данной части требования Федотова.

    30.09.2025

  • Сомневающийся

    Его не уволили, с ним расторгли контракт. Всё совершенно законно. Спор возник из-за денег, которые ему причитаются за досрочное расторжение контракта.

    30.09.2025

  • andy1962

    Уважаю Федотова за принципиальность. Опустил абаскаля...что-то прыгало, посадил в запас пижона Карраскаля, теперь доказал свою правоту в суде. Молодец!

    30.09.2025

  • albou2

    Топят за Спартак, а любят Химки! А, сюжетец, как вам? А других песен Газманова я не знаю. Ну, может, хорунжий и ослик, вестовой и собачка, фельдфебель и бультерьер. Ладно, подумаю еще...

    30.09.2025

  • andy1962

    Браво! Лучший тренер после Слуцкого получил удовлетворение. Клуб повел себя некрасиво и теперт публично выпорот

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Чьорт... И то верно. Слабак. Пораженец.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Если просто конь и есаул, то не пойдет. Не богоугодная тематика. Первый вариант тоже странный какой-то. Моисей Израилевич и Циля Эфрамовна не за "Химки", а за костромской "Спартак" топят.

    30.09.2025

  • albou2

    Не, этот даже в Интервидении победить не смог. Химкам такие слабаки не нужны!

    30.09.2025

  • albou2

    Есть. Про любовь коня и есаула. Не знаю, правда, это фамилии реальных людей (Моисей Израилевич Есаул и Циля Эфрамовна Конь) или же просто конь и есаул...

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Чет не особо... Лучше уж Шаман тогда.

    30.09.2025

  • Aston Villa

    ой, дурааак...

    30.09.2025

  • S.M

    Есть. "Единственная моя" которую сейчас киркорыч поет, а изначально он сам ее пел. Подойдет?

    30.09.2025

  • Роман Морковкин

    Молодец физрук, смотри ка, пошёл на принцип и доказал, что в конюшне работают мошенники, обманщики и прочая нечисть. Как Бабайка кричал со всех утюгов, что клуб Федотову якобы ничего не должен. Ну и? Оказывается, ещё как должен. Серьёзный удар как по репутации клуба, так и по его бюджету. Хотя с последним спорно. Судя по трансферным тратам, Орешкин где-то баблом разжился.

    30.09.2025

  • Vitamin007

    Е...к у него не треснет!?

    30.09.2025

  • Жорж Вартанов

    А откуда все знают что ЦСКА мог бы дать больше если бы пошли на мировую, тут все бухгалтера ЦСКА? Может ему сказали иди на х. ,

    30.09.2025

  • Alexey Tarasov

    Жадность фраерка сгубила:angry:получиш ты эти деньги-сутяга,а репутацию не за какие фантики не вернёш:100:И будут ли после этого иметь с тобой дело-большой большой- вопрос:point_up:??Сам себе нагадил:100: дебил

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Эээ... Ммм... А у Газманова нет песен про любовь?

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Здравствуй , конский гей .

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Что , любезный , понос ? Так ты там поменьше очко свое подставляй друзьям , а то смотрю совсем не держит оно дерьмо , так оно и вываливается наружу и ложится в тупые и вонючие строки .

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Чёрт,а ты он и есть,шёл бы найух,бараний молодой.Так понятно,псина?

    30.09.2025

  • albou2

    Ну, все меньше чем просил.

    30.09.2025

  • albou2

    Согласен: Ол ви нид из лаааав!

    30.09.2025

  • ALEX1984

    И нле жти " лучшие игроки " сейчас ? По-делу и выгнал .

    30.09.2025

  • albou2

    Ну, у Торпедо точно на пару брлельщиков больше будет)) Кстати, в ФНЛ Торпедо очень так успешно сейчас возраждается...

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Не слушай ты этого Конакова , конского прихвостня !

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Зорош уже всюду свю тупость пихать про то , что он , якобы , мог получить . На окладе в конюшне состоишь ? Три копейки ему хотели дать , а тут он зоть что-то получил , более - менее приличное .

    30.09.2025

  • Яна Калинина

    репутаци потеряли,говорили,что по контракту 0 должны,а тут оказывается Федотов прав)сэкономили на репутации))

    30.09.2025

  • Яна Калинина

    Спартак возмет и будет стабильно иметь 3 очка в дерби))контракты надо соблюдать,а не за спиной тренера договариваться с другим

    30.09.2025

  • spartsmen

    гинер только тут всё купил, на там денюжек не хватило уже ...

    30.09.2025

  • Инженер по охране труда

    Пиррова победа! С тренером, имеющим репутацию склочника и стяжателя, вряд ли захочет иметь дело любой уважающий себя футбольный клуб. Возможно это конец тренерской карьеры Федотова в России.

    30.09.2025

  • Инженер по охране труда

    Зачем возрождать этот искусственный проект без истории и болельщиков? В Московском регионе достаточно клубов с богатой историей и армиями больщиков...Лучше возродить московское "Торпедо"...

    30.09.2025

  • Гуго Оберштейн

    Конюшня своих не бросает, свои бросают конюшню

    30.09.2025

  • Степочкин

    Так Федотов до Трампа с Навроцким дойдет, а там глядишь к супругам Тихановским обратится за помощью. Испортил мнение о себе совсем.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Калина Янина, Бабай и полу-немец в ЦСКА никто и никак. Все решения принимаются в других кабинетах и другими людьми.

    30.09.2025

  • Яна Калинина

    с чего он вычернул?что Бабай врал,что ничего ему не должны по контракту?скорее лишний раз показало,что в юротделе олухи набраны,а Федотов еще раз показал,что Мужик

    30.09.2025

  • Борис Игоревич

    Сомневаюсь , что план был такой . )) Просто жадность сгубила. Хотелось жирно слупить с клуба , а частичное удовлетворение иска привело к потере денег. Что теперь остается ? Делать вид , что эта история вообще не про деньги , кудахтать про принципы и т.п. Чем лысый дурачок и занимается.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    .. ндравится/не ндравится .. хула/похвала дилетантской массовочки - то перпендикулярно для профессионала спорта. Метать бисер перед .. дилетантиками .. так лучше не замечать, по умолчанию. На спортивной работе ежедневно достоточно грамотных в спорте людей, среди которых есть и воспитанники, которые выбрали спорт своей профессией.

    30.09.2025

  • Топотун

    Ты гей республиканской категории!

    30.09.2025

  • Инженер по охране труда

    Этим сутяжничеством Федотов сам вычеркнул себя из истории ФК ЦСКА...Можно же было договориться с руководством ФК ЦСКА о выплате разумной неустойки за расторжение контракта без обращения в вражеские судебные инстанции...В итоге Федотов получит далеко не 200 млн. рублей, а вот лицо и уважение болельщиков ФК ЦСКА потерял...

    30.09.2025

  • Топотун

    Хочешь дедушку Спирта ?

    30.09.2025

  • Яна Калинина

    В итоге Федотов оказался прав и Бабай в уши стал,а сколько выплатят,не важно,но с такими дел иметь опасно,если вписаное в контракт не соблюдают

    30.09.2025

  • Sergey Markelov

    Пшел он куда подальше. Не платить ни копейки этому рвачу

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Слабое утешение... 2 млн евро для ЦСКА копейки.

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Около 63 лямов.)

    30.09.2025

  • Фирсыч

    И я тебя уважаю, спринтанутый! За то, что ты высказываешь свое мнение, не оглядываясь на то, нравится оно кому-то, или нет.

    30.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нагнул таки семью...

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Давайте наколдуем, чтобы это не повторилось.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Это "Химки" призрак?!!

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Только на русском языке. Незачем нам иностранщина.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    .. до ямки фрисыч не долетаешь .. а что то пробуешь лепетать .. в чем не смыслищь и на полушку ..

    30.09.2025

  • albou2

    "All we need is Love!". Предлагаю сделать это гимном "Химок"!

    30.09.2025

  • hattabych

    Локомотив тоже однажды решил не платить разорившемуся клубу. Потом оправдывались и суетились.

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Прям как Иванушка- дурачок в наших сказках! Правда, в конце, Иванушка-дурачок на царевнах женится...

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Согласен,но он просто мог получить столько же и без судов.

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    С доугой стороны, нужно ли призраку возрождение

    30.09.2025

  • Ivan Ivanov

    Израилевич,тебя топтал Топотун.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Истинные Герои мяча не ждут помощи. Не нужна им помощь. Им нужна лишь искренняя любовь болельщиков, и парни из "Химок" будут чувствовать эту любовь всегда. "Химки" будут жить и побеждать! Без грязных денег, не то что некоторые...

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Ну да! Карраскаль, Зайнутдинов и Медина просто блистают сейчас!

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В три раза скинули, но все равно не плохо

    30.09.2025

  • albou2

    Так я не мешать, я помогать предлагаю! Пусть будут лишние злотые, купят сразу топовых игроков. Ну, или того же Заболотного вернут...

    30.09.2025

  • инок

    ЦСКА в данной ситуации в выигрыше. Федотов в своем иске просил выплату в размере более 2 млн евро - CAS уменьшил эту сумму кажется в 4 раза.

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Мог бы, но принципы для Федотова важнее денег. Учитывая траты на адвокатов, может он ваще в минусе оказался.

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Ну дак он 200 лямов рублей затребовал,а это 2 ляма евро.)Разницу не чувствуете?)

    30.09.2025

  • Борис Игоревич

    Отсасывай

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В этом в целом проблема на рынке труда: всех кто судится с работодателем потом на нормальную работу не берут

    30.09.2025

  • Борис Игоревич

    Во -первых , по решению суда выплата может быть задержана по всяким проволочкам , и ЦСКА именно так и будет делать. Именно из-за принципа. Утиральщик получит с нервами и геморами деньги , на много меньшие , чем мог бы взять неофициально , встретившись с ГВК например ..Теперь же ему будут гадить всячески , подсиживать. ГВК мстит за такое -и правильно ! Так что - дурачок он просто.

    30.09.2025

  • Топотун

    Хачем ? Тимом что ли.

    30.09.2025

  • Садовник

    Нехило так.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    "Химки" возродятся и без пожертвований, не надо только им мешать!

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Гниловатое нутро этого Федота было видно задолго до иска, когда он активно выжил из армейской команды лучших игроков Карраскаля, Зайнутдинова и Медину, которые усомнились в якобы "тренерском величии" этого недалекого субчика

    30.09.2025

  • Топотун

    Нам по на гейропу. Что Басманный решил ?

    30.09.2025

  • albou2

    Лучше на возрождение "Химок" скинуться!

    30.09.2025

  • Evgen

    Ну молодец дед, хорошая прибавка к пенсии.

    30.09.2025

  • Топотун

    Борис Израилевич, ты очень умный, видно что еврей!

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Было такое,но такие дела всё же нужно решать миром.имхо

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Если мог и так получить, то хачем в суд пошел?

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    CAS нам не указ. Ни копейки этому нехристю не платить!

    30.09.2025

  • albou2

    А 630 тысяч евро в рублях, это сколько? (лень самому считать, извиняйте).

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Лучшая шутка:)

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Он мог итак получить неплохую неустойку,но пошёл другим путём.Деньги он получит,а что с репутацией?Его даже в Сочи обратно не позвали.

    30.09.2025

  • Борис Игоревич

    Дурачок. Можно было перетереть на личном уровне. И по тихому, в конвертике , получить и поболе. ))

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Здесь дело не в деньгах, а в принципе! Федотов доказал, что его увольнение не законно! Фиг с ними деньгами, но клубу он нос утёр... Уважуха! Не-е, я нормально к ЦСКА отношусь, я даже дважды в год за них болею ( когда со Спартаком играют ), но с Федотовым ЦСКА поступил не справедливо.

    30.09.2025

  • Фирсыч

    Не получится. Нас исключат из УЕФА, и не будет РФС получать от УЕФА миллионы евро на развитие ( чего, я так и не понял ), клубы не будут получать миллионы евро за продажу Сафонова, Миранчука и т.д., про еврокубки сразу можно забыть и т.д. Глупо сравнивать хоккей с футболом!

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Ему изначально предлагали встретиться с руководством ЦСКА и обсудить неустойку.Он отказался и затребовал 200 лямов рублями.Стоило ли так упираться?В итоге получит намного меньше и должен оплатить гонорары недешёвым адвокатам+токсичная репутация сутяжника...его выбор.)

    30.09.2025

  • Фирсыч

    "Поздно, милая дамочка, поздно!" Агата Кристи, "Декаданс".

    30.09.2025

  • TORO

    Щас ЦСКА пошлёт КАС куда подальше, и скажет - "пока Россию не восстановят - никакой КАС нам не уКАС")) И не будет ничего выплачивать Федотову)))

    30.09.2025

  • на_заборе_мелом

    Надо было в долю проситься

    30.09.2025

  • 36

    они в доле что ли?

    30.09.2025

  • Прораб.

    CAS? Мы вышли из конвенции против пыток.

    30.09.2025

