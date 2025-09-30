CAS частично удовлетворил иск Федотова к ЦСКА, клуб должен выплатить тренеру 630 тысяч евро

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к московскому клубу, сообщается в пресс-релизе суда.

ЦСКА должен выплатить бывшему тренеру около 630 тысяч евро за досрочное расторжение контракта летом 2024 года.

Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. Под его руководством ЦСКА стал серебряным призером РПЛ и победителем FONBET Кубка России в сезоне-2022/23.

В августе 2024 года палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 59-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения. В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS.