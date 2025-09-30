В ЦСКА отреагировали на решение CAS по иску тренера Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску бывшего главного тренера команды Владимира Федотова.

CAS обязал московский клуб выплатить компенсацию в размере 630 704 евро Федотову из-за досрочного расторжения трудового договора.

«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Напомним, что сторона истца запрашивала более 2 миллионов евро. При этом само решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.

Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности. Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков. Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт. Палата по разрешению споров РФС в августе того же года отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.