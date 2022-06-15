ЦСКА анонсировал назначение Владимира Федотова новым главным тренером команды

Пресс-служба ЦСКА анонсировала назначение Владимира Федотова («Сочи») новым главным тренером команды.

В официальном Telegram-канале армейцев появилось видео, в котором клуб якобы выбирает нового тренера в мобильном приложении в стиле программы для знакомств Tinder. В ролике красно-синие отклоняют варианты с Хосепом Гвардиолой, Зинедином Зиданом, Эриком тен Хагом, Стефано Пиоли и болельщиком ЦСКА Михаилом Грушевским.

В конце видео указано, что клуб нашел подходящую кандидатуру в 1622 км от Москвы — именно таково расстояние между столицей России и Сочи.

Перед этим ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера. Вместе с ним из клуба ушли его брат Василий и ассистент Григорий Бабаян.