Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Ничего страшного не произошло. Да, у Березуцкого не получилось в ЦСКА, значит, попробует себя в другой команде. Алексей и Василий — большие молодцы, что попробовали себя в роли тренеров. ЦСКА в этом сезоне сильно лихорадило, задача у них была не из простых. У них двоих раньше был огромный потенциал в качестве игроков, сейчас в роли тренеров. Все еще у них впереди!» — сказал Губерниев «СЭ».

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством красно-синие заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю титула — московскому «Спартаку» (0:1).