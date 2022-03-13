Владимир Федотов о ничьей с «Химками»: «Крутили-вертели, не хватило забитого гола»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

— Вязкий футбол, непростое после, немного медленное. Мы крутили-вертели, в принципе достаточно создали, не хватило забитого гола. Лучший игрок у соперников — вратарь, это говорит о том, что мы доминировали. Мы хотели победить, но не хватило точности завершающего паса, завершающего удара. На последнем рубеже и вратарь, и вся команда соперника сегодня очень дисциплинированно и самоотверженно оборонялась, — заявил тренер.

— Сегодня первый тайм против аутсайдеров РПЛ играли сегодня пассивно? Один удар в створ, один в штангу — маловато.

— Маловато, согласен. Были предпосылки, мы как раз об этом говорили в перерыве. Были хорошие подходы. Сходимся к тому, что и соперник большим числом оборонялся, и нас там не хватало, мы не успевали в ряде эпизодов заполнить пространство.

«Сочи» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (15 очков) идут на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Химки» 19 марта на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», «Сочи» 20 марта примет самарские «Крылья Советов».