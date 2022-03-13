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Сегодня, 16:25

Владимир Федотов о ничьей с «Химками»: «Крутили-вертели, не хватило забитого гола»

Владимир Федотов прокомментировал результат матча «Сочи» и «Химок»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

— Вязкий футбол, непростое после, немного медленное. Мы крутили-вертели, в принципе достаточно создали, не хватило забитого гола. Лучший игрок у соперников — вратарь, это говорит о том, что мы доминировали. Мы хотели победить, но не хватило точности завершающего паса, завершающего удара. На последнем рубеже и вратарь, и вся команда соперника сегодня очень дисциплинированно и самоотверженно оборонялась, — заявил тренер.

— Сегодня первый тайм против аутсайдеров РПЛ играли сегодня пассивно? Один удар в створ, один в штангу — маловато.

— Маловато, согласен. Были предпосылки, мы как раз об этом говорили в перерыве. Были хорошие подходы. Сходимся к тому, что и соперник большим числом оборонялся, и нас там не хватало, мы не успевали в ряде эпизодов заполнить пространство.

«Сочи» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (15 очков) идут на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Химки» 19 марта на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», «Сочи» 20 марта примет самарские «Крылья Советов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
Сочи
Нереализованный пенальти
Юсупов 63
Химки
Лантратов Тихий Набиуллин (Руденко, 78) Волков Боженов Глушаков Сабович (Кухарчук, 64) Главчич (Магомедов, 64) Камышев Мирзов Ламкель Зе (Садыгов, 90+1)
Сочи
Адамов (Джанаев, 90+6) Дркушич Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 57) Юсупов (Попов, 75) Бурмистров (Мелкадзе, 57) Ангбан Кассьерра
Предупреждения
Ламкель Зе 9’, Мирзов 20’, Главчич 59’, Боженов 62’, Сабович 62’, Руденко 90+3’  -  Дркушич 48’, Юсупов 56’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Воронцов (Ярославль)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

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Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
ФК Сочи
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
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