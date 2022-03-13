В «Сочи» рассказали о состоянии травмированного вратаря Адамова после игры с «Химками»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал о состоянии голкипера Дениса Адамова, получившего травму в концовке встречи.

— Как чувствует себя Адамов?

— Нужно дополнительное обследование внутренних органов, потому что он жалуется на боли внутри живота.

Напомним, Адамов сыграл на выходе за пределами штрафной и головой выбил мяч. Но вратарь крайне неудачно приземлился после прыжка и не смог сам подняться. Его унесли с поля на носилках. Причем понесли не в подтрибунное помещение, а в сторону машины скорой помощи. Эпизод произошел в уже добавленное ко второму тайму время.