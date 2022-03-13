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В «Сочи» рассказали о состоянии травмированного вратаря Адамова после игры с «Химками»

Главный тренер «Сочи» Федотов заявил, что Адамов жалуется на боли внутри живота
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал о состоянии голкипера Дениса Адамова, получившего травму в концовке встречи.

— Как чувствует себя Адамов?

— Нужно дополнительное обследование внутренних органов, потому что он жалуется на боли внутри живота.

Напомним, Адамов сыграл на выходе за пределами штрафной и головой выбил мяч. Но вратарь крайне неудачно приземлился после прыжка и не смог сам подняться. Его унесли с поля на носилках. Причем понесли не в подтрибунное помещение, а в сторону машины скорой помощи. Эпизод произошел в уже добавленное ко второму тайму время.

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Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
ФК Сочи
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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