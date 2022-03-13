Главный тренер «Сочи» объяснил, почему Нобоа пропустил игру с «Химками»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, почему полузащитник Кристиан Нобоа пропустил матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

— С чем связано непопадание Нобоа в заявку на сегодняшний матч?

— С небольшим мышечным напряжениям. Не стали рисковать. Понимаем, что поля в это время поля тяжелые. У нас впереди еще много матчей, оставили сегодня дома.

— Чего не хватает Мелкадзе для того, чтобы стать игроком основы, выходящим на поле с первых минут?

— Функциональных возможностей, он пропустит практически все сборы из-за травм. Он на верном пути. Имеет уже и моменты. Осталось реализовать полностью свой игровой потенциал, он трудится очень хорошо.

«Сочи» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (15 очков) идут на последней, 16-й строчке.