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Сегодня, 09:10

Быстров — о победе «Динамо» над «Крыльями»: «Команда ужасно играла. Захарян должен тащить команду»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советами» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

— «Динамо» ужасно играло. Захарян, наше молодое дарование, должен тащить команду, создавать в два раза больше моментов. Единственное действие его на поле — это споры с арбитром, чтобы отменить гол «Крыльям», больше не помню моментов с его участием. Все медленно, в шаговом темпе, что ты делал на сборе? Если тебе тяжело, то иди бегай, создай себе третью тренировку. Если игрок не выполняет установку, то вопрос к Йокановичу, почему ты его ставишь? Посади, пусть на лавке побудет.

— После такой игры с «Крыльями» посадил бы на скамейку Захаряна?

— Если видел, что он тренируется спустя рукава, то, конечно, бы посадил. Почему Тюкавина оставляете в запасе? Он выходит и какой уже раз приносит результат команде. Он готов отлично.

— Смолов неприкосновенный?

— Может тренер делает ставку на Смолова. Если Тюкавин не подходит тренеру, то честно скажите ему об этом. Почему игрок, заслуживающий играть в старте, остается сидеть на скамейке в «Динамо» и пропадает. У нас много клубов, где его примут. «Динамо» выиграло — молодцы! Но игра должна быть. Где она? Осинькину не помещал уход лидеров зимой, команда прекрасно играет в футбол, нет никакой опаски, что она повалиться. У «Динамо» игры сейчас нет. Не знаю, чего ждать от «Динамо» в Кубке России с «Зенитом», может получиться хуже, чем с «Нижним Новгородом».

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 18 матчей.

Арсен Захарян
Владимир Быстров
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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