Канчельскис: «Судейство в российском футболе безобразное. Пускай арбитры зрение идут проверять»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в чемпионате России.

«До появления VAR судейство в России было нормальным. А сейчас же наши судьи — перепуганные люди: в случае чего сразу бегут к экрану. Вы что, телевизор никогда не видели? Вы боитесь инициативу на себя взять? Как появился VAR, наше судейство стало безобразным! Что случилось-то? Это ужасно. Раньше было намного лучше — да, ошибались, но ошибок было меньше. Сейчас почти каждый матч — скандал! Зачем нужен VAR? Для кого? Я бы отменил эту систему, будь моя воля. Максимум оставил бы видеоповторы на фолы в штрафной. Если судья не видит, что игрок идет прямой ногой в голеностоп, какой он квалификации? У нас судьи слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять. В центре поля явные фолы, а они не видят — как это вообще возможно? То ли у них боязнь, то ли трусость, то ли указ сверху. Они делают детские ошибки, которые невозможно совершать. В общем и целом судейство в российском футболе просто безобразное», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

С 19-го тура РПЛ у судей повысятся гонорары: главный арбитр будет зарабатывать за одну игру 200 тысяч рублей, ассистент — 100 тысяч, резервный — 25 тысяч. Заработная плата видеоарбитра составит 100 тысяч рублей, а его ассистента — 50 тысяч соответственно.