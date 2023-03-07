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Тарпищев вспомнил, как начал болеть за «Спартак»

Алина Савинова
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как играл в футбол со спартаковцами в детстве.

«В 13 лет я плакал, когда «Спартак» проиграл со счетом 1:3 «Локомотиву». Комментатор сказал, что шансов на чемпионство нет, и я зарыдал. Я тренировался в Сокольниках и в футбол играл со всеми спартаковцами. Я всех их знал с детства. Того же Олега Романцева. Мы до сих пор дружим, на даче у меня часто играли в футбол. Кто у меня только не был — игроки Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев. Практически все. Мостовой, кстати, лучше всех из спартаковцев играет в теннис. А когда я привез пляжный теннис в Россию, у меня в команде играл Валерий Карпин», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Также он оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я одним из первых поддержал Гильермо Абаскаля. Мне понравилась первая игра, я его похвалил публично. Мне звонит Николай Писарев: «Да он вообще никто». «Ладно тебе, ты ничего не понимаешь», — отвечаю ему. И оказался прав», — добавил глава ФТР.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/17209927
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
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