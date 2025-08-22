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Быстров о скандалах в российском футболе в 2025 году: «Позор, что стыковые матчи можно было не играть»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о скандалах в российском футболе в 2025 году.

— Как относитесь к тому, что РФС штрафует клубы за заряд «Зенит» — позор российского футбола»?

— Вообще все равно. Я тоже высказывался про КДК и другие органы. Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться. Если нужно сделать что-то серьезное — они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает — они его переписывают, делают поправки. Вот и все. Какой смысл о чем-то говорить? Сами себе хозяева.

Позорно то, что стыковые матчи в этом году можно было не играть. Зачем, если часть команд неспортивным образом зашла в премьер-лигу, кто-то обанкротился, а кто-то не мог выйти в РПЛ из-за стадиона? Вот это — чистый позор. И ни один человек (в футбольном союзе. — Прим. И.Р.) за это не пострадал, все остались на своих местах. Как будто все так и должно быть. Даже элементарные вещи, что в стыках должны играть четыре одинаково мотивированные на выход в премьер-лигу команды, не соблюдались.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Владимир Быстров
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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