Быстров о скандалах в российском футболе в 2025 году: «Позор, что стыковые матчи можно было не играть»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о скандалах в российском футболе в 2025 году.

— Как относитесь к тому, что РФС штрафует клубы за заряд «Зенит» — позор российского футбола»?

— Вообще все равно. Я тоже высказывался про КДК и другие органы. Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться. Если нужно сделать что-то серьезное — они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает — они его переписывают, делают поправки. Вот и все. Какой смысл о чем-то говорить? Сами себе хозяева.

Позорно то, что стыковые матчи в этом году можно было не играть. Зачем, если часть команд неспортивным образом зашла в премьер-лигу, кто-то обанкротился, а кто-то не мог выйти в РПЛ из-за стадиона? Вот это — чистый позор. И ни один человек (в футбольном союзе. — Прим. И.Р.) за это не пострадал, все остались на своих местах. Как будто все так и должно быть. Даже элементарные вещи, что в стыках должны играть четыре одинаково мотивированные на выход в премьер-лигу команды, не соблюдались.