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Агент не смог ответить на вопрос об участии бразильцев «Зенита» в матче с «Сепаханом»

Мария Гусева
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана не смог ответить на вопрос об участии бразильцев в товарищеском матче против «Сепахана».

«Не знаю, как ответить на этот вопрос», — цитирует «РБ Спорт» агента.

«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сепаханом» 27 ноября в Иране.

В апреле 2021 года «Зенит» и «Сепахан» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poka-net-yasnosti-sy-grayut-li-brazil-tsy-zenita-protiv-sepahana/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
2
1
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
30.10 16:30
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Краснодар – Зенит
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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