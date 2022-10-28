Агент не смог ответить на вопрос об участии бразильцев «Зенита» в матче с «Сепаханом»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана не смог ответить на вопрос об участии бразильцев в товарищеском матче против «Сепахана».

«Не знаю, как ответить на этот вопрос», — цитирует «РБ Спорт» агента.

«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сепаханом» 27 ноября в Иране.

В апреле 2021 года «Зенит» и «Сепахан» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.