Источник: «Гремио» хочет вернуть Бителло

«Гремио» хочет вернуть полузащитника московского «Динамо» Бителло, сообщает GZH.

По данным источника, бразильский клуба собирается оформить трансфер для последующей перепродажи. Отмечается, что в контракте Бителло указана сумма отступных в размере 18 миллионов евро, однако для «Гремио» действует скидка, в связи с чем бразильский клуб может выкупить 26-летнего футболиста за 16 миллионов евро.

Хавбек перешел в «Динамо» из «Гремио» в 2023 году.

В сезоне-2025/26 Бителло провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 6 голами и 11 результативными передачами. Контракт бразильца с «Динамо» действует до лета 2031 года.

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