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Судейство

Сегодня, 23:10

Быстров о судейских скандалах в 18-м туре РПЛ: «Если бы Иванова защитили в Кубке России, то в этом туре судили бы нормально»

Константин Белов
Корреспондент
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Владимир Быстров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал судейские скандалы в матчах 18-го тура РПЛ.

«Почему в этом туре случились такие ситуации? Потому что на глазах у всех арбитров, которые судили тур, произошел кубковый беспредел, гогда ЭСК в составе 6-7 человек вынес вердикт, что судья не прав в одном эпизоде. Они должны были посмотреть момент с другой стороны. Может, они не смотрели матч? Взяли и выдернули один эпизод, увидели борьбу. Я ничего не увидел. Для меня это игровой момент. Этого быть не должно.
Если бы Иванова защитили в Кубке России, то в этом туре судили бы нормально. А так они посмотрели, что чудака убрали, думают: «Зачем я буду перестраховываться? Лучше лишний раз свистну». На бровке вообще чудак забыл, что такое поднимать флажок. Он просто бегает уже машинально, пока в ухо не скажут, что офсайд. Их так просят действовать, как понимаю. Это можно стерпеть. Нельзя, чтобы один судья в аналогичном эпизоде назначал пенальти, а второй продолжал игру. Всегда будут судейские споры», — сказал Быстров «СЭ».

После ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибочно засчитал гол в ворота железнодорожников. В результате, Иванов не получил назначение на одну из игр 18-го тура РПЛ.

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Владимир Быстров
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
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Зенит

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П
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Дмитрий Баринов

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