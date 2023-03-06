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Грушевский — о выступлении ЦСКА: «Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение московского клуба от «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).

«Перед матчем многие болельщики ЦСКА тревожились, что Безбородов будет судить эту игру. Но стоит признать, что он блестяще отработал это поединок. У меня нет каких-либо замечаний. Гол Мойзеса был отменен абсолютно справедливо. Офсайд хоть и маленький, но был. У болельщиков ЦСКА была словно развилка перед этой игрой — настоящий ЦСКА это тот, который разгромил «Краснодар» в Москве или тот, который проиграл затем в Краснодаре 0:1 и выглядел крайне невыразительно? Вчерашний матч показал, что реален, к сожалению, второй вариант. Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром». Безусловно, ЦСКА играл в Сочи лучше, чем в Краснодаре, но в целом этого было крайне мало для положительного результата. Сыграли несобранно в обороне и беззубо в атаке. Мне было непонятно, за счет чего команда могла победить», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-nekotory-e-bolel-shhiki-tsska-schitayut-chto-komanda-prevratilas-v-serednyaka-rpl/
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Михаил Грушевский
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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