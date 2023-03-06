Грушевский — о выступлении ЦСКА: «Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение московского клуба от «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).

«Перед матчем многие болельщики ЦСКА тревожились, что Безбородов будет судить эту игру. Но стоит признать, что он блестяще отработал это поединок. У меня нет каких-либо замечаний. Гол Мойзеса был отменен абсолютно справедливо. Офсайд хоть и маленький, но был. У болельщиков ЦСКА была словно развилка перед этой игрой — настоящий ЦСКА это тот, который разгромил «Краснодар» в Москве или тот, который проиграл затем в Краснодаре 0:1 и выглядел крайне невыразительно? Вчерашний матч показал, что реален, к сожалению, второй вариант. Матч с «Сочи» стал продолжением выездной игры с «Краснодаром». Безусловно, ЦСКА играл в Сочи лучше, чем в Краснодаре, но в целом этого было крайне мало для положительного результата. Сыграли несобранно в обороне и беззубо в атаке. Мне было непонятно, за счет чего команда могла победить», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.