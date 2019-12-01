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Владимир Быстров: «Почему Шюррле должен был меня разочаровать?»

07:35
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение о ситуации о форварде москвичей Андре Шюррле.

— Роман Широков на старте сезона говорил, что Шюррле представляется ему вариантом Маркизио. Немец действительно сейчас так плох?

— Ну... Маркизио был еще «никакее» (смеется). Шюррле выходит, старается помочь «Спартаку», — отметил Быстпрова. — Однако в последнее время не может себя проявить должным образом.

— То есть, Шюррле вас не разочаровал?

— А почему он должен был меня разочаровать? Если бы Шюррле перешел в «Спартак» из «Барселоны», где бы играл стабильно в стартовом составе, это одно дело. А немец непонятно где выступал, а точнее особо и не выходил на поле... Так что чего-то сверхествественного я от него и не ожидал.

Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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