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Быстров — о работе главного тренера «Динамо» на старте сезона: «Карпин, на мой взгляд, немножко «поплыл»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Динамо» Валерия Карпина на старте сезона.

— Вы и с Валерием Карпиным в «Спартаке» успели поработать. Почему, считаете, у него сейчас не клеится в «Динамо»?

— Не знаю. Карпин, на мой взгляд, немножко «поплыл», идут какие-то оправдания. Неужели у него в «Ростове» футболисты были сильнее нынешних? Понимаю, много травмированных. Но одно дело, когда ты работаешь в «Ростове» и на тебя никто не давит за результат. И другое, когда приходишь в «Динамо», когда требуют чемпионства и, по крайней мере, борьбы за первые места. С этим не каждый может справиться.

— Сейчас уже появилось немало высказываний, что Карпин переоценен. Что думаете?

— Смысл говорить об этом сейчас, после пяти туров? Посмотрим, на каком месте «Динамо» закончит чемпионат. Я отдавал им перед началом турнира второе место. У него еще есть время все исправить. Знаю, что он в принципе хороший тренер, и ему, может быть, все это удастся.

— На каких местах, по-вашему, закончат первенство «Зенит», «Спартак» и «Динамо», провалившие старт?

— Я ставил на то, что «Зенит» выиграет, «Динамо» станет вторым, а «Спартак» будет бороться за тройку — детальнее уже не помню. Посмотрим.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Валерий Карпин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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