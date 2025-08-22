Жирков: «Обучение на тренера было очень тяжелым»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как проходило обучение на тренерскую лицензию.

«Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее. Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное — помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. 42-летний россиянин проходил обучение на тренера вместе с Александром Мостовым, Андреем Аршавиным и Дмитрием Сычевым.