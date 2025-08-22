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Жирков: «Обучение на тренера было очень тяжелым»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как проходило обучение на тренерскую лицензию.

«Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее. Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное — помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. 42-летний россиянин проходил обучение на тренера вместе с Александром Мостовым, Андреем Аршавиным и Дмитрием Сычевым.

Источник: ТАСС
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Юрий Жирков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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