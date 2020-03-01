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Владимир Быстров — об 11-метровом в ворота «Уфы»: «Левый пенальти абсолютно!»

18:37
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не согласился с решением арбитра Станислава Васильева, назначившего пенальти в ворота «Уфы» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара». Нападающий кубанцев Ари не забил 11-метровый удар, но судья заставил перебить пенальти, со второй попытки форвард сборной России смог отличиться.

— Левый пенальти абсолютно! Естественно, рука в неестественном положении, но игрок не мог руку ни спрятать, ни убрать, да и мяч не летел в ворота, — сказал Быстров в эфире «Матч премьер». — Но этот вопрос не ко мне, а к судьям.

Краснодар — Уфа

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