Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» отметил, что не стоит обсуждать тренерские решения, если команда показывает результат. По его мнению, новый тренер красно-белых Доменико Тедеско не смотрит на былые заслуги, когда определяет состав на игры.

— Вам нравится, как Тедеско решает проблему правого фланга обороны?

— Тренер отвечает за результат. Ему виднее, кто лучше себя проявит на этой позиции. Раз есть победа, значит, зачем это сейчас обсуждать?

— Доменико не боится менять Шюррле по ходу матчей и даже не включать его в стартовый состав. Выходит, не смотрит на авторитет чемпиона мира?

— А почему Тедеско должен опираться на былые заслуги? Надо исходить из сегодняшнего состояния игрока. Значит, Доменико выпускает с первых минут тех, кто выглядит предпочтительнее. А Шюррле приносит пользу в отведенное ему время. Я не видел, чтобы немец валял дурака. Можно провести на поле хоть три минуты, но если команда побеждает, какие могут быть вопросы к тренеру? (Виталий Айрапетов)

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