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Быстров рассказал о своем отстранении от эфиров «Матч ТВ»: «Никогда не молчал и молчать не собираюсь»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал о своем продолжающемся отстранении от эфиров «Матч ТВ».

— Вас по-прежнему нет на «Матч ТВ» — как вы говорили в предыдущих интервью, после публично высказанного недовольства травлей защитника «Рубина» Руслана Безрукова. Нет ли каких-то подвижек в плане возвращения на телеэкран?

— Как видите, никаких подвижек нет. На «Матч ТВ» меня нет, и жизнь идет дальше. Считаю, что, если кто-то хочет заткнуть мне рот, это в принципе их право. Но я никогда не молчал и молчать не собираюсь. Если вижу несправедливое отношение к Безрукову после его шутки, мерзкие слова и травлю в его адрес, то не буду закрывать на это глаза. На нем оттаптывались разные деятели, не имеющие никакого отношения к футболу. Лучше пусть открывают рты по реальным проблемам, а не из-за того, что пацан пошутил.

— Ходили разговоры о том, что высказыванием Безрукова было недовольно высшее руководство «Газпрома». Вы в это верите?

— Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером. — Прим. И.Р.) прошли немалый путь. Уверен, ему не до того, чтобы обижаться на меня из-за какой-то поддержки футболиста «Рубина». Думаю, это может идти от людей, которые хотят ему угодить. Тем более что мы с ним родились в один день! Заметьте, и РФС после этого ни разу не звал меня ни в какие поездки, хотя до этого все это было.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Владимир Быстров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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