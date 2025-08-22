Быстров рассказал о своем отстранении от эфиров «Матч ТВ»: «Никогда не молчал и молчать не собираюсь»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал о своем продолжающемся отстранении от эфиров «Матч ТВ».

— Вас по-прежнему нет на «Матч ТВ» — как вы говорили в предыдущих интервью, после публично высказанного недовольства травлей защитника «Рубина» Руслана Безрукова. Нет ли каких-то подвижек в плане возвращения на телеэкран?

— Как видите, никаких подвижек нет. На «Матч ТВ» меня нет, и жизнь идет дальше. Считаю, что, если кто-то хочет заткнуть мне рот, это в принципе их право. Но я никогда не молчал и молчать не собираюсь. Если вижу несправедливое отношение к Безрукову после его шутки, мерзкие слова и травлю в его адрес, то не буду закрывать на это глаза. На нем оттаптывались разные деятели, не имеющие никакого отношения к футболу. Лучше пусть открывают рты по реальным проблемам, а не из-за того, что пацан пошутил.

— Ходили разговоры о том, что высказыванием Безрукова было недовольно высшее руководство «Газпрома». Вы в это верите?

— Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером. — Прим. И.Р.) прошли немалый путь. Уверен, ему не до того, чтобы обижаться на меня из-за какой-то поддержки футболиста «Рубина». Думаю, это может идти от людей, которые хотят ему угодить. Тем более что мы с ним родились в один день! Заметьте, и РФС после этого ни разу не звал меня ни в какие поездки, хотя до этого все это было.