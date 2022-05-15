Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»

Владимир Быстров и Евгений Ловчев поссорились из-за назначенного пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

На 90+3-й минуте игры полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой спас свою команду от поражения, реализовав пенальти. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар после того, как зафиксировал фол со стороны спартаковского вратаря Александра Селихова в борьбе с Александром Ерохиным.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.