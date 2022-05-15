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«Сынок зарядил на гол». Соболев показал видео с сыном перед матчем с «Зенитом»

Форвард «Спартака» Соболев показал видео с сыном перед матчем с «Зенитом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выложил у себя в Telegram-канале видео с сыном перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

В ролике Соболев стоит с сыном в подтрибунном помещении перед игрой.

Защитник красно-белых Георгий Джикия подошел к ним и попросил ребенка: «Давай, заряди папу на победу».

«Сынок зарядил на гол», — подписал видео Соболев.

Соболев стал автором единственного гола «Спартака» в матче с «Зенитом».

В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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