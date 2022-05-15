«Сынок зарядил на гол». Соболев показал видео с сыном перед матчем с «Зенитом»

Форвард «Спартака» Соболев показал видео с сыном перед матчем с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выложил у себя в Telegram-канале видео с сыном перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

В ролике Соболев стоит с сыном в подтрибунном помещении перед игрой.

Защитник красно-белых Георгий Джикия подошел к ним и попросил ребенка: «Давай, заряди папу на победу».

«Сынок зарядил на гол», — подписал видео Соболев.

Соболев стал автором единственного гола «Спартака» в матче с «Зенитом».

В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).