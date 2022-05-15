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Пресняков: «Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно! Пенальти не было»

Владимир Пресняков-старший отреагировал на ничью в матче «Спартака» против «Зенита»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на матч московской команды против «Зенита» (1:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно. Пенальти не было. Дело в том, что по игре не доволен. «Зенит» обыграл «Спартак», несмотря на счет на табло. У «Спартака» мяч не держится. Две-три передачи и все. Порой вообще отдавали мяч «Зениту». А от этого судьи не ждал никаких радостей для «Спартака», он уже себя не раз проявлял», — сказал Пресняков «СЭ».

«Зенит» после победы набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» (38 очков) идет десятым.

ФК Спартак (Москва)
11
7
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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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