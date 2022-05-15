Пресняков: «Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно! Пенальти не было»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на матч московской команды против «Зенита» (1:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Судья помешал «Спартаку» выиграть? Конечно. Пенальти не было. Дело в том, что по игре не доволен. «Зенит» обыграл «Спартак», несмотря на счет на табло. У «Спартака» мяч не держится. Две-три передачи и все. Порой вообще отдавали мяч «Зениту». А от этого судьи не ждал никаких радостей для «Спартака», он уже себя не раз проявлял», — сказал Пресняков «СЭ».

«Зенит» после победы набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» (38 очков) идет десятым.